Tak Mau Berlama-lama Terluka, Persija Jakarta Siap Bangkit di Markas Bali United

jpnn.com - Persija Jakarta menatap laga pekan ke-21 BRI Super League kontra Bali United dengan satu misi utama, yakni bangkit.

Menurut jadwal, pertandingan Bali United vs Persija akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/2/2026).

Setelah hasil kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya, Macan Kemayoran berusaha menjadikan jeda kompetisi sebagai momentum evaluasi menyeluruh.

Persija memanfaatkan waktu sepekan terakhir untuk mengasah kesiapan teknis sekaligus memulihkan kepercayaan diri pemain.

Fokus utama tertuju pada aspek mental, yang dinilai menjadi pekerjaan rumah setelah kekalahan di kandang melawan Arema FC, pekan lalu.

"Persiapan kami berjalan lancar. Yang paling penting, kami memperbaiki aspek mental dalam sepekan ini."

"Kekalahan dari Arema FC di kandang cukup mengganggu. Jadi, pekan ini tim pelatih menyiapkan tim untuk kembali ke performa terbaik dan melihat bahwa kompetisi masih panjang," ucap Pelatih Persija Mauricio Souza.

Ujian selanjutnya datang saat Persija bertandang ke markas Bali United.