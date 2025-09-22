Tak Mau Damai, Ridwan Kamil Ingin Lisa Mariana Duduk di Pengadilan
jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar menegaskan pihaknya tidak akan menempuh jalur damai dengan selebgram Lisa Mariana dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang kini bergulir di Pengadilan Negeri Bandung.
"Pak RK lebih memilih melanjutkan karena dampak dari pencemaran nama baik yang dilakukan oleh LM itu sudah luar biasa, sehingga harus ada efek jera yang harus diberikan oleh pihak pengadilan nanti. Biar lah pengadilan nanti yang memutuskan seperti apa," kata Muslim di Bandung, Senin (22/9).
Sebelumnya, Bareskrim Polri berencana memediasi kedua belah pihak sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan kasus melalui alternatif dispute resolution (ADR). Mediasi dijadwalkan berlangsung Selasa (23/9). Muslim memastikan agenda tersebut hanya akan dihadiri tim kuasa hukum, mengingat Ridwan Kamil tidak bisa hadir karena pekerjaan.
“Besok itu memang ada undangan mediasi dari pihak Bareskrim. Tentu kami dari pihak pengacara akan hadir mewakili Pak RK,” ujarnya.
Namun ia menegaskan, kliennya tetap memilih melanjutkan proses hukum hingga tuntas.
“Pak RK sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, dan sekali lagi kami sampaikan, beliau lebih memilih melanjutkan proses ini sampai dengan selesai,” ucapnya.
Menurutnya, pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Lisa Mariana telah merugikan karier dan nama baik Ridwan Kamil.
Diketahui, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana atas tuduhan pencemaran nama baik dan manipulasi dokumen elektronik pada 11 April 2025. Laporan tersebut diterima Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI. (antara/jpnn)
Kuasa hukum pastikan Ridwan Kamil tolak damai dan pilih lanjutkan kasus hukum dengan Lisa Mariana.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Pelaku Penganiayaan di Cipatik Bandung Diringkus Polisi, Begini Motifnya
- Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi Cari Dua Orang Hilang Setelah Demonstrasi Agustus
- Kapolres Pimpin Pengamanan Maulid Akbar Mbah Priok, 322 Personel Diterjunkan
- Dulu Tuding Kapolres Terima Rp 1 Miliar, Brigadir Alex Sander Kini Ditangkap Kasus 1 Kg Sabu-Sabu
- Briptu Rizka Sintiyani Jadi Tersangka Pembunuhan Sang Suami, Brigadir Esco Faska
- Mencuri Sawit Milik PTPN IV, Pria di Muara Enim Berurusan dengan Polisi