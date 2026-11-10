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Tak Mau Gagal Lagi, PSSI Gerak Cepat Cari Lawan Timnas Indonesia untuk Maret 2027

Tak Mau Gagal Lagi, PSSI Gerak Cepat Cari Lawan Timnas Indonesia untuk Maret 2027
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Ketua BTN PSSI Sumardji. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PSSI tak mau kembali dipermalukan oleh kegagalan menyusun agenda pertandingan internasional. Setelah Timnas Indonesia dipastikan tanpa lawan pada FIFA Matchday November 2026, federasi kini bergerak lebih agresif menyiapkan calon lawan untuk Maret 2027.

PSSI mengaku sudah menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah federasi sepak bola negara lain. Langkah ini dilakukan demi menghindari terulangnya pembatalan pertandingan akibat persoalan koordinasi dan keterbatasan waktu.

Kepala Badan Tim Nasional (BTN) PSSI Sumardji mengatakan pihaknya sudah mulai memetakan beberapa negara yang berpotensi menghadapi skuad Garuda.

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Menurutnya, penjajakan tidak dilakukan secara mendadak. PSSI ingin memastikan calon lawan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan Timnas Indonesia.

"Mulai saat sekarang ini kami mempersiapkan beberapa negara yang memang sudah kita prediksikan, kita proyeksikan untuk bisa melawan kita. Terkait dengan home atau away kita lihat saja nanti ya,” kata Sumardji.

Sumardji juga memberikan sinyal bahwa komunikasi dengan beberapa negara sudah memasuki tahap pembicaraan yang lebih serius.

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"Jadi intinya, terkait dengan lawan pada bulan Maret mendatang ini, kami sudah dekat pada pembicaraan intensif supaya tidak sampai terjadi seperti tahun ini," tambahnya.

Meski demikian, PSSI belum bersedia membocorkan identitas negara-negara yang masuk dalam radar calon lawan Timnas Indonesia. Begitu juga dengan kepastian pertandingan akan berlangsung di kandang sendiri atau di luar negeri.

Timnas Indonesia tak boleh gagal lagi mendapatkan lawan uji coba di FIFA matchday. PSSI gerak cepat mencari lawan untuk dihadapi pada Maret 2027.

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