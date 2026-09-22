Tak Mau Lagi Jadi Penonton, Kevin Diks Siap Tebus Kegagalan Timnas Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Kevin Diks antusias menyambut FIFA ASEAN Cup 2026.

Dia ingin menebus kekecewaan setelah sebelumnya hanya bisa menjadi penonton perjuangan Indonesia di Piala AFF.

Bek berusia 29 tahun itu kini masuk dalam daftar pemain yang dipanggil John Herdman untuk menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026.

Kesempatan tersebut langsung disambut Kevin dengan antusias karena ia akhirnya memiliki kesempatan kembali berjuang demi Timnas Indonesia.

Kevin mengaku masih menyimpan rasa kecewa ketika harus melewatkan Piala AFF sebelumnya.

Bukan karena tidak ingin membela Merah Putih, melainkan lantaran agenda tersebut tidak masuk kalender FIFA sehingga klub memiliki kewenangan untuk tidak melepas pemain.

Pada Piala AFF 2026, Indonesia gagal menembus semifinal setelah hanya finis di peringkat ketiga Grup A.

"Bulan lalu saya tidak bisa bergabung karena komitmen dengan klub," ujar Kevin Diks, dikutip dari Instagram Timnas Indonesia.