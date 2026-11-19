jpnn.com - Status sebagai penguasa klasemen Super League 2026/2027 ternyata bukan hal yang ingin terlalu dipikirkan pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong.

Dia mengingatkan anak asuhnya agar tidak menjadikan posisi teratas sebagai beban dalam menjalani kompetisi musim ini.

Shin Tae-yong memiliki pendekatan tersendiri dalam menjaga konsistensi Macan Kemayoran. Alih-alih menuntut para pemain terus mempertahankan posisi puncak, dia ingin Rizky Ridho dan kolega lebih menikmati setiap pertandingan.

Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, para pemain harus memiliki keleluasaan untuk mengeluarkan seluruh potensi mereka. Dia tidak ingin ekspektasi tinggi setelah Persija memimpin klasemen justru membuat anak asuhnya kehilangan kepercayaan diri.

"Kami memilih untuk menikmati permainan dan menciptakan suasana di mana para pemain bisa menuangkan 100 persen kemampuan individu yang mereka miliki secara maksimal di lapangan. Kami akan memberikan yang terbaik di setiap laga," ungkap Shin Tae-yong.

Sikap tersebut muncul di tengah performa Persija yang cukup menjanjikan. Dari sembilan pertandingan yang sudah dijalani, Macan Kemayoran berhasil mengamankan tujuh kemenangan dan hanya dua kali menelan kekalahan.

Koleksi 21 poin membuat Persija untuk sementara menempati posisi teratas klasemen Super League 2026/2027. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Macan Kemayoran dalam persaingan perebutan gelar juara.

Namun, Shin Tae-yong tidak ingin anak asuhnya terlalu terbebani ambisi mempertahankan takhta. Dia menilai terlalu memikirkan hasil dan posisi klasemen justru bisa menghadirkan tekanan yang tidak diperlukan.