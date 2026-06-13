menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Tak Mau Pulang dengan Tangan Kosong, Nova Arianto Ingin Timnas U-19 Rebut Juara Ketiga dari Kamboja

Tak Mau Pulang dengan Tangan Kosong, Nova Arianto Ingin Timnas U-19 Rebut Juara Ketiga dari Kamboja

Tak Mau Pulang dengan Tangan Kosong, Nova Arianto Ingin Timnas U-19 Rebut Juara Ketiga dari Kamboja
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Timnas U-19 Indonesia Nova Arianto. Foto: PSSI.

jpnn.com - Pelatih Timnas U-19 Indonesia Nova Arianto telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Kamboja dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala AFF U-19 2026. 

Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Sumut, Sabtu (13/6/2026) sore WIB.

Seusai kegagalan melangkah ke final, Nova menegaskan pertandingan kontra Kamboja akan dimanfaatkan untuk melihat kemampuan seluruh pemain yang belum mendapat banyak menit bermain selama turnamen.

Baca Juga:

Menurut Nova, laga perebutan tempat ketiga bukan sekadar formalitas. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skuad Garuda Muda sekaligus menguji kedalaman tim.

"Di pertandingan perebutan juara tiga dan empat ini, kami akan mencoba pemain yang belum tampil sebelumnya," kata Nova.

Pelatih berusia 46 tahun itu mengisyaratkan akan melakukan rotasi besar-besaran. Sejumlah pemain lapis kedua berpeluang tampil sejak menit awal guna menunjukkan kualitas mereka di level internasional.

Baca Juga:

Nova menilai turnamen ini menjadi momentum penting untuk melihat perkembangan seluruh pemain. 

Untuk itu, dia ingin memastikan setiap anggota skuad mendapat kesempatan membuktikan kemampuan sebelum menutup perjalanan Indonesia di Piala AFF U-19 2026.

Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Kamboja dalam laga perebutan juara ketiga Piala AFF U-19 2026. Pelatih Nova Arianto akan merotasi pemainnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI