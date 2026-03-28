Tak Mau Terlena, Andrew Jung Ajak Persib Bandung Langsung Panaskan Mesin

Andrew Jung saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Penyerang Persib Bandung Andrew Jung kembali menunjukkan semangat tinggi setelah jeda libur Hari Raya Idulfitri 1447 H.

Pemain asal Prancis itu sudah kembali bergabung dalam sesi latihan dan mengalihkan fokusnya ke lanjutan kompetisi BRI Super League 2025/26.

Jung mengakui masa libur yang dijalaninya terasa menyenangkan.

Namun, dia menegaskan bahwa kini waktunya kembali ke rutinitas dan memberikan kontribusi maksimal untuk tim.

"Liburan kemarin benar-benar kami nikmati dengan baik, tetapo sekarang waktunya kembali ke lapangan dan saya sangat senang bisa mulai bekerja lagi," tegasnya.

Saat ini, tim pelatih masih menitikberatkan program latihan pada pemulihan kondisi fisik.

Hal tersebut dilakukan agar seluruh pemain kembali berada dalam level kebugaran terbaik sebelum masuk ke tahap latihan strategi yang lebih intens.

Jung pun menyambut positif program tersebut karena dinilai penting untuk menjaga performa tim tetap stabil setelah jeda kompetisi.

