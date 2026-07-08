Tak Mengandalkan Pemain Diaspora di Timnas U-17, Pelatih David Nascimento Beri Alasan

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-17, David Nascimento, menegaskan dirinya tidak akan mengikuti tren memanggil pemain diaspora untuk memperkuat Garuda Muda.

Juru taktik asal Portugal itu memilih memaksimalkan potensi pesepak bola yang berlatih dan berkembang di kompetisi dalam negeri.

"Kami tidak berencana memanggil pemain diaspora. Kami akan mencari pemain yang bermain di sini, di Indonesia."

"Kami tahu ada banyak pemain keturunan Indonesia di luar negeri," ujar David usai laga ujicoba melawan Malaysia U-17 di Stadion Manahan Solo, Selasa (7/7/2026).

Meski demikian, David tidak menutup mata terhadap kualitas pemain diaspora.

Hanya saja, menurutnya, keberadaan mereka akan lebih tepat jika dimanfaatkan untuk memperkuat Timnas Indonesia di level senior.

"Saya pikir kami perlu memberikan kesempatan kepada anak-anak yang bermain di sini. Untuk tim utama saya pikir tidak apa-apa menggunakan pemain diaspora, tetapi untuk tim muda kami mencari pemain yang berlatih dan bermain di Indonesia," ucapnya.

David juga menegaskan kerangka utama skuad yang dimilikinya sudah cukup kuat.