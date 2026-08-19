Tak Mengharapkan Kado Ultah, Ruben Onsu Hanya Ingin Hal Sederhana Ini

jpnn.com - Di tengah persoalan gugatan hak asuh anak dengan Sarwendah, hubungan ayah dan anak tetap menjadi prioritas utama Ruben Onsu.

Ayah tiga anak itu menegaskan bahwa sebagai orang tua, pikiran tentang anak selalu ada di setiap harinya, tak hanya di momen tertentu saja.

"Jadi enggak hanya di acara, di satu acara doang ya. Setiap hari namanya kalau kita orang tua ya pasti ingat anak," ujar Ruben Onsu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (19/8).

Di momen ulang tahun yang ke-41, pembawa acara kondang itu mendapatkan kebahagiaan tersendiri.

Ruben Onsu mengaku bahwa buah hatinya tetap memberikan perhatian manis kepadanya.

"Sudah, sudah. Anak-anak udah ngucapin (selamat ulang tahun)," tuturnya.

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Ditanyai soal hadiah spesial dari anak-anak, mantan suami Sarwendah itu mengatakan, dirinya tak lagi mengharapkan hal semacam itu.

Baginya, doa yang tulus lebih penting dibandingkan sebuah hadiah.