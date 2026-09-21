Tak Menyangka, Al Hamra Hehanussa Ungkap Detik-detik Bikin Persebaya Gagal Menang

jpnn.com - Al Hamra Hehanussa muncul sebagai sosok penting di balik keberhasilan Garudayaksa FC membawa pulang satu poin dari markas Persebaya Surabaya. Dia mengaku tak menyangka bisa mencetak gol penyama kedudukan.

Bek Garudayaksa FC itu menyelamatkan timnya setelah mencetak gol pada menit ke-89 dalam pertandingan pekan ketiga Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (19/9/2026).

Menariknya, Hamra mengaku gol tersebut tidak lahir dari skema yang benar-benar direncanakan. Dia hanya membaca situasi di dalam kotak penalti dan bergerak menuju tiang kedua.

"Ya sebenarnya itu enggak disangka-sangka juga. Buat lari saja ke tiang dua, bolanya pas ke tiang dua, saya lakukan tendangan," kata Hamra.

Pergerakan sederhana itu berbuah gol penting. Bola yang disambar Hamra bersarang di gawang Persebaya sekaligus mengubah papan skor menjadi 1-1.

Sebelumnya, Persebaya lebih dahulu unggul setelah Alex Martins mencetak gol pada menit ke-85. Tuan rumah pun berada dalam posisi untuk mengamankan kemenangan setelah pertandingan berlangsung ketat sejak awal.

Namun, Garudayaksa menolak menyerah. Hanya empat menit setelah gol Persebaya, Hamra memanfaatkan peluang yang datang dan memaksa tuan rumah kehilangan kemenangan yang sudah di depan mata.

Hamra menyebut hasil tersebut terasa istimewa karena Garudayaksa datang dengan target membawa pulang poin dari kandang Persebaya.