Tak Peduli, Indische Party Mengajak Hidup Sesuai Pilihan Sendiri

jpnn.com, JAKARTA - Band rock, Indische Party akhirnya melepas single terbaru yang berjudul Tak Peduli.

Hadir dalam bentuk pop balada, lagu itu berbicara tentang keberanian untuk mengenali apa yang benar-benar diinginkan dan menjalani hidup berdasarkan pilihan sendiri.

Tak Peduli berbicara tentang pilihan untuk tidak selalu menjadikan pandangan orang lain sebagai tolok ukur dalam menjalani hidup. Ada hal-hal yang memang perlu didengarkan, tetapi ada juga yang tidak perlu dibawa terlalu jauh.

Sebab, terlalu sibuk memikirkan bagaimana orang lain melihat bisa membuat kehilangan perhatian terhadap apa yang sebenarnya diinginkan.

Pada akhirnya, setiap orang punya cara dan waktunya sendiri dalam menjalani hidup. Menghargai diri sendiri berarti memberi kesempatan bagi diri untuk menentukan pilihan, termasuk ketika pilihan tersebut berbeda dari apa yang diharapkan orang lain.

Melalui lagu Tak Peduli, Indische Party menyampaikan bahwa tidak semua hal perlu dipedulikan, terutama ketika itu membuat menjauh dari diri sendiri.

Tak Peduli juga memiliki arti tersendiri bagi Indische Party karena menjadi lagu pertama yang diciptakan oleh gitaris Andre 'Kubil' Idris, dengan lirik yang ditulis oleh vokalis Japs Shadiq.

Di tengah karakter musikal Indische Party yang lekat dengan warna rock dan pop era 1960-an, single itu hadir melalui pendekatan balada yang lebih tenang, tanpa kehilangan identitas musikal yang telah menjadi bagian dari perjalanan band sejak terbentuk pada 2011.