Tak Percaya Iran, Trump Tegaskan AS Kuasai Selat Hormuz

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (11/8), menyatakan bahwa AS saat ini memiliki ‘kendali penuh’ atas Selat Hormuz.

“Saat ini kami memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz. Mereka (Iran) tidak memiliki kendali. Kami memiliki kendali penuh. Selat itu milik kami,” kata Trump kepada wartawan di Pangkalan Gabungan Andrews, Maryland, setelah melakukan perjalanan dari Ohio.

Presiden AS itu pun menegaskan bahwa dia tidak mempercayai Iran. Dia menuding Iran terus berbohong kepadanya.

“Saya tidak percaya Iran. Mengapa - apakah Anda mengatakan saya percaya Iran!? Saya adalah orang terakhir yang akan mempercayai Iran,” ungkap Trump. “Mereka terus-menerus berbohong kepada saya,” tambahnya.

Sebelumnya pada Senin, Trump mengatakan bahwa kapal-kapal tidak diizinkan masuk ke wilayah Iran melalui Selat Hormuz, tetapi akses bagi pihak lain tetap dibuka.

“Kami tidak mengizinkan mereka masuk ke Iran. Mereka tidak diperbolehkan melewati selat menuju Iran, tetapi selat itu terbuka bagi pihak lain,” ujarnya.

Trump mengakui bahwa Iran masih dapat mencoba mengganggu pelayaran. Menurut dia, pasukan Iran sesekali dapat menjatuhkan ranjau di kawasan tersebut. Namun, dia mengeklaim bahwa pasukan AS telah menemukan dan membersihkan ranjau di sepanjang Selat Hormuz.

“Kami telah membersihkan ranjau di seluruh selat, seperti yang mungkin sudah Anda dengar, atau mungkin belum, tetapi kami mengendalikan selat tersebut 100 persen. Apakah mereka masih bisa membuat masalah? Ya, mereka bisa, tetapi mereka bangkrut. Mereka tidak punya uang,” kata Trump.