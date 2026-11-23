jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Telkomsel melakukan inovasi baru dengan merilis layanan OCTA di kantornya di Jakarta Pusat, pada Senin (23/11).

Layanan OCTA itu memungkinkan pengguna mengakses berbagai layanan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menggunakan satu token.

Dengan layanan ini, pengguna bisa mengakses 69 model AI dari berbagai penyedia termasuk OpenAI, Google, Anthropic, DeepSeek, dan lainnya.

Paket OCTA Token bisa dibeli melalui MyTelkomsel dengan pulsa, tagihan Halo, QRIS, dompet digital, atau layanan perbankan.

Pilihan paketnya mulai Rp100.000, Rp250.000, hingga Rp500.000 dan sudah termasuk pajak.

Setiap paket juga sudah termasuk kuota internet 500 MB yang berlaku 30 hari. Pembelian OCTA Token bukan langganan bulanan.

Direktur Utama Telkomsel Nugroho mengatakan pihaknya ingin membuat akses ke token dan model AI menjadi lebih sederhana, praktis, dan dekat dengan kebiasaan pelanggan.

Menurut dia layanan ini berbeda dari yang lain, OCTA Token hanya akan berkurang jika digunakan. Namun, jika tidak digunakan makan sisa saldo tidak akan berkurang dan kedaluwarsa.