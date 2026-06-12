Tak Perlu ke Bank, Buka Rekening Online Jadi Cara Cerdas dan Hemat Biaya
jpnn.com, JAKARTA - Membuka rekening bank dianggap sebagai aktivitas yang cukup menyita tenaga.
Sebab, calon nasabah harus meluangkan waktu untuk datang ke kantor cabang demi bisa memiliki rekening tabungan.
Tidak jarang, aktivitas ini juga membuat seseorang harus izin bekerja atau mengorbankan waktu produktif di tengah kesibukan sehari-hari.
Selain memakan waktu, proses tersebut juga membutuhkan biaya tambahan seperti bensin, ongkos transportasi online, hingga biaya parkir.
Padahal, di era digital seperti sekarang, berbagai layanan perbankan sudah dapat diakses secara lebih praktis hanya melalui smartphone.
Buka rekening online menjadi pilihan yang paling efisien.
Efisiensi Ganda dari Bank dengan Layanan Digital
Layanan perbankan digital memberikan keuntungan bukan hanya dari sisi kemudahan, tetapi juga efisiensi biaya.
Dengan sistem online, calon nasabah tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos transportasi atau menghabiskan waktu di perjalanan hanya untuk membuka rekening baru.
Di era digital saat ini, buka rekening online dapat dilakukan secara praktis hanya dengan menggunakan smartphone.
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