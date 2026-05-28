Tak Perlu ke Luar Kota, Bervakansi di PIK & PIK2 Bisa Nonton Batavia Tales hingga Java Jazz

jpnn.com, TANGERANG - Libur panjang pada 27 Mei sampai 1 Juni 2026 tidak selalu harus diisi dengan bervakansi ke luar kota, apalagi ke destinasi yang jauh.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan PIK2 bisa menjadi pilihan untuk menikmati hiburan, kuliner, dan suasana tepi laut dalam satu perjalanan.

Pilihan agenda di PIK dan PIK2 pun cukup beragam.

Ada WKND Market di Land’s End dan pertunjukan Batavia Tales di Batavia PIK, Java Jazz Festival 2026 di PIK2, hingga hiburan keluarga seperti sulap seaside di kawasan tepi laut.

Java Jazz Festival 2026 menjadi magnet utama pada akhir pekan sekaligus libur panjang kali ini.

Festival tersebut berlangsung pada 29-31 Mei 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK2.

Laman resmi Java Jazz menyebut festival musik tahunan terbesar di Asia Tenggara itu menghadirkan musisi internasional dan nasional dalam format pertunjukan lintas genre.