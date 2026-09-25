Tak Perlu ke Tailan, Keseruan Perang Air ala Festival Songkran Hadir di Little Siam PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Pemandangan keluarga saling mengejar sambil menenteng pistol air selama ini lekat dengan festival Songkran di Tailan.

Pada Oktober mendatang, atmosfer serupa bakal hadir lebih dekat melalui Family Water War di Little Siam PIK2.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari Little Siam Fest dan dijadwalkan berlangsung Sabtu, 3 Oktober 2026, mulai pukul 15.00 WIB.

Konsepnya sederhana, tetapi berpotensi menjadi salah satu agenda keluarga paling seru selama festival. Orang tua dan anak dapat turun bersama dalam permainan perang air di kawasan yang memang dirancang dengan atmosfer Tailan.

Little Siam merupakan kawasan komersial bertema Tailan di PIK2. Konsepnya mengadaptasi suasana thematic Tailan shopping street dengan arsitektur yang mengambil inspirasi dari Bangkok.

Karena itu, permainan air terasa memiliki konteks yang kuat saat digelar di kawasan tersebut.

Aktivitas perang air sendiri memiliki asosiasi sangat kuat dengan Songkran.