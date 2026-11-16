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Tak Perlu Panik, Begini Cara Mudah Mengatasi Kaca Mobil Berembun

Tak Perlu Panik, Begini Cara Mudah Mengatasi Kaca Mobil Berembun
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Kaca mobil berembun saat musim hujan. ilustrasi. Foto: dok for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kaca mobil berembun merupakan salah satu masalah yang kerap dialami pengemudi, terutama saat berkendara dalam kondisi hujan.

Meski terlihat sepele, kondisi itu tidak boleh diabaikan karena dapat mengganggu visibilitas pengemudi dalam melihat kondisi jalan dan kendaraan di sekitarnya.

Untuk mencegah masalah tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan pengemudi, yaitu memanfaatkan sistem pendingin udara (AC) agar dapat membantu menyeimbangkan temperatur dan mengurangi kelembapan di dalam kabin.

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Pengemudi juga dapat mengaktifkan fitur defogger atau demister apabila tersedia pada kendaraan.

Laman Carscoops, Sabtu (14/11) mengabarkan fitur defogger itu diklaim bisa menghilangkan embun pada kaca mobil.

Pengemudi juga menyalakaan AC dan memastikan sistem menggunakan mode udara segar, bukan sirkulasi ulang udara (recirculate).

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Ketika AC dinyalakan dengan suhu dingin saat musim panas, kondisi tersebut membuat suhu kabin menjadi lebih rendah.

Sementara udara di luar mobil lebih hangat. Akibatnya, embun mulai terbentuk pada permukaan luar kaca.

Kaca mobil berembun merupakan salah satu masalah yang kerap dialami pengemudi, terutama saat berkendara dalam kondisi hujan.

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