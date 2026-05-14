Tak Perlu Panik, BI Sebut Kurs Rupiah Bisa Pulih Sendiri, Asalkan…

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso merespons nilai tukar yang kini menembus level Rp 17.500 per USD.

BI meyakini pergerakan nilai tukar rupiah akan stabil dan cenderung menguat seiring dengan fundamental ekonomi Indonesia.

“Seperti yang disampaikan Pak Gubernur BI, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan rupiah akan stabil dan cenderung menguat,” kata Ramdan di kantor pusat BI, Jakarta, Rabu.

Dia menegaskan bank sentral menyadari atas faktor dinamika global yang tengah berlangsung sehingga terus menguatkan langkah stabilisasi rupiah.

“Begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa, kemudian standby di pasar Amerika, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil,” kata dia.

Selain stabilisasi rupiah melalui intervensi, BI menempuh enam langkah yaitu memperkuat struktur suku bunga SRBI.

Melanjutkan pembelian SBN di pasar sekunder, memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, memperkuat kebijakan transaksi pasar valas, memperkuat pendalaman pasar uang dan pasar valas.

“Serta memperkuat pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan aktivitas pembelian dolar AS yang tinggi,” ucap Ramdan.