jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Pertanyaan awal ketika pengin beralih ke motor listrik ialah ke mana harus mengadu saat kendaraan bermasalah atau sekadar butuh kepastian soal garansi?

Menjawab kegelisahan itu, United E-Motor memangkas jarak komunikasi dengan penggunanya.

Merek motor listrik lokal itu resmi membuka jalur cepat layanan Customer Service langsung lewat aplikasi WhatsApp di nomor 0851-9590-4840.

Langkah sederhana itu dirancang agar pemilik motor listrik tak lagi repot mencari bantuan teknis.

Lewat satu nomor pesan singkat tersebut, konsumen bisa berkonsultasi mengenai banyak hal.

Mulai dari spesifikasi produk, tips perawatan harian, jadwal servis berkala, klaim garansi, hingga panduan darurat saat terjadi kendala teknis.

Jika keluhan tidak cukup diselesaikan lewat layar ponsel, tim Customer Service akan langsung mengarahkan pengguna ke jaringan Service Center terdekat.

Khusus bagi pengguna di wilayah Jabodetabek, tersedia opsi Home Service yang memungkinkan teknisi datang langsung ke rumah sesuai jadwal yang disepakati.