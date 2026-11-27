jpnn.com, JAKARTA - Xiaomi 17T Pro hadir dengan sejumlah fitur yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam berbagi konten digital.

Salah satu fitur yang menjadi perhatian adalah Quick Share. Fitur itu memungkinkan pengguna mengirimkan foto maupun video ke perangkat lain seperti iPhone lebih praktis dan cepat.

Kehadiran fitur itu memberikan kemudahan bagi pengguna yang kerap berbagi konten, baik untuk kebutuhan pribadi, pekerjaan, maupun aktivitas sehari-hari.

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Marketing Director Xiaomi Indonesia Andi Renreng mengatakan kemampuan memindahkan foto lebih mudah berkat Xiaomi HyperOS 3 yang digunakan Xiaomi 17T Pro.

Fitur ini ditujukan untuk mempermudah pertukaran dokumen visual antara perangkat dengan sistem operasi berbeda.

"Kami memahami bahwa pengalaman menggunakan smartphone saat ini tidak berhenti ketika pengguna berhasil mengambil foto atau merekam video. Ada kebutuhan untuk mengolah, menikmati, dan membagikan setiap momen tersebut dengan mudah. Melalui Xiaomi 17T Pro dan inovasi Xiaomi HyperOS, kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih menyeluruh, mulai dari kemampuan perangkat dalam menghasilkan konten berkualitas hingga kemudahan konektivitas lintas ekosistem," ungkap Andi Renreng dalam siaran persnya, Jumat (27/11).

Dia menambahkan berkat fitur tersebut, pengguna tidak perlu khawatir untuk mengirim file rekan kerja yang menggunakan iPhone atau perangkat Apple lainnya.

Sebab, Xiaomi merancang fitur Quick Share itu buntuk bisa berbagi file secara lebih praktis, termasuk ke perangkat iOS yang kompatibel.