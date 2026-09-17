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Tak Pernah Larang Ruben Onsu Bertemu Anak-Anak, Sarwendah Tegaskan Hal Ini

Tak Pernah Larang Ruben Onsu Bertemu Anak-Anak, Sarwendah Tegaskan Hal Ini
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Selebritas Sarwendah. Ilustrasi. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Perselisihan antara Sarwendah dengan Ruben Onsu terkait persoalan anak tampaknya kian memanas.

Melalui akunnya di Instagram, Sarwendah akhirnya buka suara lantaran sikap diamnya justru memunculkan narasi yang menurutnya tak sesuai dengan kebenaran.

"Saya bikin video ini karena saya pikir diam adalah pilihan yang terbaik. Tapi, diam saya malah dipakai untuk membuat narasi-narasi yang tidak benar," tulis Sarwendah, dikutip Rabu (16/9).

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Lewat unggahan tersebut, dia pun menyampaikan pesan terbuka kepada kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang.

Sarwendah menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menutup pintu bagi Ruben Onsu untuk menemui anak-anak mereka, asalkan dilakukan dengan komunikasi, serta koordinasi yang jelas.

"Jadi, Pak Minola, masalahnya kan mau ketemu anak-anak. Dari awal saya sudah bilang, saya tidak pernah melarang untuk ketemu anak-anak," tuturnya.

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"Kasih tahu sama saya, koordinasi sama saya, di mana, jam berapa, saya bawa anak-anak buat ketemu ayahnya."

Dia pun menyayangkan munculnya tudingan miring yang menyebut dirinya memengaruhi buah hatinya.

Perselisihan antara Sarwendah dengan Ruben Onsu terkait persoalan anak tampaknya kian memanas.

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