JPNN.com » Entertainment » Gosip » Tak Persulit Insanul Fahmi Bertemu Anak, Pihak Wardatina Mawa Bilang Begini

Tak Persulit Insanul Fahmi Bertemu Anak, Pihak Wardatina Mawa Bilang Begini

Tak Persulit Insanul Fahmi Bertemu Anak, Pihak Wardatina Mawa Bilang Begini
Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - Insanul Fahmi dikabarkan sulit untuk bertemu dengan anak-anaknya dari Wardatina Mawa.

Kuasa hukum Wardatina Mawa, Darma Praja Pratama mengatakan, kliennya tak pernah mempersulit Insanul Fahmi untuk bertemu sang buah hati.

Dia menyebut, kliennya tetap mempersilakan Insanul Fahmi untuk bertemu anak-anak.

"Kalau untuk pertemuan enggak ya. Enggak ya. Karena Mawa masih, masih apa ya, masih anak masih dibuka," ujar Darma Praja Pratama di kawasan Grogol, Jakarta Barat, baru baru ini.

Mawa justru berupaya menjaga psikologis anak-anaknya agar tidak terdampak konflik orang tua.

"Bahkan, setahu saya anak dibilang bahwa Abinya sedang kerja. Jadi, dia benar-benar menutupi begitu lho bahwa ada masalah kayak begini untuk anaknya begitu. Jadi, enggak ada alasan lah," ucap Darma.

Di samping itu, terkait Insanul Fahmi yang dikabarkan sudah dua bulan tak bertemu anak, Darma mengatakan, hal itu bisa ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan.

Namun, menurutnya, selama kurun waktu itu terdapat kesempatan untuk Insanul Fahmi bertemu anak-anaknya.

