Tak Pilih Kasih, Alfamidi Membuka Ratusan Lowongan Kerja untuk Penyandang Disabilitas

jpnn.com, JAKARTA - Alfamidi berhasil meraih penghargaan The Best Human Capital 2025 for Commitment to Diversity and Inclusion through Initiatives Strategic Employment kategori retail.

Indonesia Human Capital Award 2025 bertema Empowering Talent and Innovation to Navigate the Workforce in AI Transformation yang diselenggarakan di Jakarta (30/4) adalah bentuk apresiasi bagi perusahaan yang menunjukkan komitmen luar biasa dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM).

General Manager Human Capital Alfamidi Christiana Windarsih mengungkapkan Alfamidi meyakini lingkungan kerja yang inklusif dan mengapresiasi keberagaman (diversity) menjadi modal penting untuk mendorong produktivitas dan etos kerja yang bermuara pada pertumbuhan perusahaan.

"Penghargaan ini akan terus memotivasi Alfamidi mewujudkan, meningkatkan budaya inklusivitas dan diversity. SDM yang mumpuni dan inovatif menjadi modal penting bisnis yang berkelanjutan di segala aspek," kata Christiana.

Mendukung inklusivitas, Alfamidi sudah melampaui kuota 1 persen pekerja disabilitas (Alfability) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Penyandang Disabilitas.

Sejak 2019 hingga 2025, Alfamidi mempekerjakan 301 Alfability yang tersebar di toko, warehouse maupun office.

Dalam aspek diversity, Alfamidi selalu membuka ruang berkarier tanpa memandang gender, latar belakang suku serta budaya.

Kesempatan terbuka luas bagi SDM untuk terus meningkatkan dan membuktikan talentanya. Di jajaran manajemen, sosok perempuan bahkan menduduki posisi penting dan strategis.