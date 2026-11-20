jpnn.com - BANDUNG - Bomber Persib Bandung Balsa Sekulic menyiratkan dirinya sudah tak sabar melakoni laga melawan Bali United pada pekan ke-10 Super League, Minggu (22/11).

Balsa Sekulic menunjukkan ketajamannya di lini depan setelah menyumbangkan dua gol dalam kemenangan telak 6-0 atas wakil Myanmar, Shan United, pada ajang ASEAN Club Championship (Shopee Cup) 2026/27, Kamis (19/11) malam WIB.

Tambahan sepasang gol tersebut kian mengukuhkan konsistensi produktivitas Balsa Sekulic di berbagai kompetisi yang diikuti Persib musim ini.

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Dia sudah mencetak sembilan gol.

Seusai pertandingan Shopee Cup malam tadi, Balsa mengungkapkan rasa bahagianya karena mampu menjaga tren positif dalam urusan membobol gawang lawan.

Dia mengapresiasi kerja keras seluruh rekan setimnya yang tampil solid meski harus bertarung di tengah cuaca yang kurang bersahabat.

"Saya senang, karena saya mencetak dua gol dan saya melanjutkan mencetak gol dan juga memberi selamat kepada rekan setim saya atas pertandingan yang bagus di cuaca yang sangat-sangat sulit," ujar Balsa.

Walau berhasil menorehkan kemenangan besar di panggung Asia Tenggara, penyerang tajam tersebut menegaskan bahwa skuad Pangeran Biru tidak memiliki waktu luang untuk larut dalam euforia perayaan.