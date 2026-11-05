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Tak Sekadar Berbisnis, Mitra Binaan Pertamina Ikut Buka Lapangan Kerja

Tak Sekadar Berbisnis, Mitra Binaan Pertamina Ikut Buka Lapangan Kerja
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Pertamina berupaya mendorong pelaku usaha agar mampu mengembangkan bisnis secara berkelanjutan sekaligus memberikan dampak positif bagi lingkungan sosial di sekitarnya. Foto: Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Keberhasilan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menembus pasar yang lebih luas tidak hanya menjadi pencapaian dari sisi bisnis.

Di balik setiap produk yang berhasil dipasarkan, terdapat cerita tentang harapan, kerja keras, ketekunan, serta kehidupan masyarakat ada ikut berkembang bersama pertumbuhan usaha tersebut.

Hal inilah yang tercermin dari perjalanan sejumlah UMKM binaan PT Pertamina (Persero).

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Melalui berbagai program pembinaan dan pendampingan, Pertamina berupaya mendorong pelaku usaha agar mampu mengembangkan bisnis secara berkelanjutan sekaligus memberikan dampak positif bagi lingkungan sosial di sekitarnya.

Salah satunya adalah Citra Blacu, usaha kerajinan asal Jawa Tengah yang dirintis Retno sejak 2004.

Berawal dari mengolah kain blacu menjadi produk sederhana, kini usahanya berkembang menjadi produsen berbagai produk fesyen, dekorasi rumah, hingga suvenir berbahan limbah kain.

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Bagi Retno, dukungan pembiayaan dan pemasaran dari Pertamina menjadi titik penting dalam perjalanan usahanya.

Melalui program kemitraan, dia dapat membangun workshop sendiri yang kini tidak hanya digunakan untuk produksi, tetapi juga menjadi ruang belajar bagi pelajar dan masyarakat.

Keberhasilan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menembus pasar yang lebih luas tidak hanya menjadi pencapaian dari sisi bisnis.

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