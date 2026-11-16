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Tak Sekadar Berburu Buku Murah, BBW Bandung Punya Koleksi Istimewa Tahun Ini

Tak Sekadar Berburu Buku Murah, BBW Bandung Punya Koleksi Istimewa Tahun Ini
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Koleksi buku internasional yang dibawa Goldsboro Books dalam bazar buku Big Bad Wolf di Kota Baru Parahyangan. Foto: sources for JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Berburu buku di Big Bad Wolf (BBW) Books Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat, tahun ini menawarkan pengalaman berbeda.

Bukan hanya jutaan buku internasional dengan harga terjangkau, pengunjung juga bisa menemukan koleksi menarik yang jarang dijumpai, mulai dari buku anak bernilai edukatif hingga edisi premium yang diburu para kolektor.

Dua koleksi yang menjadi daya tarik kali ini ialah Little Umma dan Goldsboro Books.

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Keduanya menawarkan pengalaman membaca dengan karakter berbeda, sekaligus memperkaya pilihan bagi pengunjung yang ingin membawa pulang buku bukan sekadar untuk dibaca, tetapi juga memiliki nilai tersendiri.

Little Umma menjadi pilihan menarik bagi orang tua yang sedang mencari bacaan anak dengan muatan edukasi dan pembentukan karakter.

Koleksi buku internasional itu memperkenalkan nilai-nilai dan adab Islami melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

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Anak-anak diajak mengenal berbagai kebiasaan baik sejak dini, mulai dari cara bertutur kata kepada orang yang lebih tua, menghargai sesama dan lingkungan, hingga menumbuhkan rasa syukur terhadap ciptaan Tuhan.

Menariknya, pesan-pesan tersebut dikemas melalui cerita, sehingga anak bisa belajar mengenali nilai kebaikan dengan cara yang menyenangkan.

BBW Kota Baru Parahyangan menghadirkan koleksi Little Umma untuk anak dan Goldsboro Books dengan edisi premium yang diburu kolektor.

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