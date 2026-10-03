Tak Sekadar Bermain, Festival SenengMinton 2026 Punya Cara Seru Kenalkan Bulu Tangkis

jpnn.com - MilkLife Festival SenengMinton Solo 2026 kembali digelar untuk menumbuhkan minat dan kecintaan terhadap olahraga bulu tangkis sejak usia dini.

Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppy Rosimin mengungkapkan kegiatan tersebut terus digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem bulu tangkis Indonesia.

Upaya menumbuhkan kecintaan terhadap bulu tangkis sejak dini diharapkan dapat melahirkan bibit-bibit baru yang nantinya mampu melanjutkan prestasi olahraga tersebut di Tanah Air.

"Melalui Festival SenengMinton kami ingin menanamkan minat dan menginspirasi siswa untuk bermain bulu tangkis," ujar Yoppy.

"Harapannya, pengalaman positif yang mereka dapatkan hari ini dapat menjadi motivasi untuk terus menekuni dan menjaga tradisi prestasi bulu tangkis sebagai salah satu cabang olahraga kebanggaan Indonesia."

Kegiatan Festival SenengMinton juga mendapat dukungan dari Pengprov PBSI Jawa Tengah.

Ketua Umum Pengprov PBSI Jawa Tengah Basri Yusuf menilai program jemput bola tersebut dapat memperluas pencarian bibit berbakat yang sebelumnya belum memiliki akses untuk mengenal dunia bulu tangkis.

"Kami berharap makin banyak bibit potensial yang terjaring sejak dini sehingga di masa mendatang Indonesia tidak kekurangan materi pemain bulu tangkis andal yang mampu melanjutkan tradisi prestasi level dunia," kata Basri.