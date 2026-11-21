jpnn.com, JAKARTA - Aktris Shinta Bachir mengungkapkan soal kriteria pasangan yang diinginkannya.

Tak neko-neko, perempuan 40 tahun itu hanya menginginkan calon pasangan yang seiman serta bisa diajak untuk bertumbuh bersama.

"Enggak ada sih sebenarnya, tapi cari yang seiman sudah pasti. Seiman, terus yang bisa diajak untuk berpikir tumbuh," ujar Shinta Bachir di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (19/10).

Sebab menurutnya, sebuah hubungan tak hanya membicarakan perihal cinta saja, melainkan ada banyak hal yang bakal dibicarakan dengan calon pasangannya kelak.

Oleh karena itu, Shinta Bachir menyoroti perihal kecocokan cara pandang ketika memilih pasangan.

"Hubungan itu enggak cuma ngomongin cinta, tapi ngomongin yang ke depannya mau ngapain, ngapain, terus diajak ngobrol nyambung, yang sudah satu arahlah. Jangan kita sudah maju mau ke depan, dia masih di sini, masih pengin ke sana ke sini, begitu kan," tuturnya.

Saat ini, dia mengaku belum menemukan sosok seperti yang diinginkannya tersebut.

Peman film Kawin Kontrak 3 itu pun tengah menikmati kesendiriannya saat ini.