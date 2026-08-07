Titi Kamal Sebut Film Perumahan Laddaland Bakal Uji Mental Penonton, Tak Sekadar Horor

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Titi Kamal membintangi film terbaru produksi MD Pictures, Perumahan Laddaland.

Menurutnya, film tersebut menghadirkan nuansa horor yang berbeda dibandingkan film-film yang pernah dibintanginya.

Titi mengatakan Perumahan Laddaland tidak hanya mengandalkan adegan jump scare, tetapi mengusung pendekatan psychological thriller dan psychological horror.

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"Ini beda dari yang sebelum-sebelumnya karena ini psychological thriller dan psychological horror. Jadi benar-benar terasa mencekam meski tidak selalu ada jump scare," ujar Titi Kamal di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/8).

Menurutnya, ketegangan dalam film dibangun secara konsisten sejak awal hingga akhir cerita sehingga mampu menguji emosi dan psikologis penonton.

"Dari awal sampai akhir mental dan pikiran kita benar-benar diuji. Jadi penonton harus ramai-ramai biar bisa teriak bareng," katanya.

Perumahan Laddaland merupakan adaptasi dari film horor Thailand Laddaland (2011) karya sutradara Sophon Sakdaphisit. Film tersebut berkisah tentang sebuah keluarga yang pindah ke perumahan mewah dan mengalami teror gaib setelah terjadi pembunuhan di lingkungan tempat tinggal mereka.

Dalam versi Indonesia, cerita berfokus pada pasangan suami istri yang membeli rumah impian melalui kredit pemilikan rumah (KPR). Naskah adaptasinya ditulis oleh Lele Laila.