jpnn.com, VIETNAM - Langkah kaki baru saja melewati pintu lobi Vinpearl Resort Nha Trang, Vietnam, ketika sosok setinggi 1,6 meter itu mencuri perhatian.

Ia berdiri tegak, menoleh responsif, lalu menyapa tamu dengan ramah layaknya resepsionis berpengalaman.

Sosok itu bukan manusia, melainkan VinMotion 2—robot humanoid generasi kedua buatan VinMotion, entitas teknologi di bawah payung konglomerat Vingroup.

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Kehadirannya menjadi salah satu kejutan menarik bagi JPNN.com saat memenuhi undangan VinFast dalam ajang V-Creator All Star Summit 2026, yang berlangsung pada 15–19 November 2026.

Selama ini, nama Vingroup di telinga publik global begitu lekat dengan ekspansi agresif mobil dan motor listrik VinFast.

Namun, lewat VinMotion 2, raksasa industri Vietnam itu seperti ingin mengirim pesan baru: masa depan mereka juga ada pada kecerdasan buatan fisik (physical AI) yang berbaur langsung dengan kehidupan manusia.

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Perjalanan robot ini terbilang kilat. Baru pada 2025 lalu, VinMotion memperkenalkan purwarupa pertamanya, Motion 1.

Setahun berselang, tepatnya di panggung Consumer Electronics Show (CES) 2026, lahirlah Motion 2.