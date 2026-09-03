Tak Sekadar Kompetisi, Piala by.U 2026 Siapkan Jalur Beasiswa & Klub Profesional

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Telkomsel kembali menggelar Piala by.U 2026, turnamen futsal antar-pelajar terbesar di Indonesia.

Kompetisi ini dihelat bukan hanya menjadi wadah bertanding, tetapi juga membuka jalur pengembangan menuju level profesional bagi talenta muda Indonesia.

Pertama kalinya, Piala by.U menghadirkan kategori universitas serta kesempatan memperoleh Campus Scholarship Opportunity dan Club Professional Contract Opportunity melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan dan klub futsal profesional.

Ajang itu dijadwalkan akan bergulir mulai September 2026 hingga Januari 2027 di 16 wilayah kota/kabupaten.

Perhetalan besar itu siap merangkul lebih dari 768 sekolah dan 64 kampus dari berbagai daerah di Indonesia.

Head of by.U Product Marketing, Herman Andik Prasetyo mengatakan kompetisi ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan fesyen di dunia futsal.

"Futsal adalah wadah untuk menunjukkan potensi dan membuka peluang pengembangan diri," ungkap Herman pada saat press conference di Jakarta Selatan, Kamis (3/9).

Turnamen ini merupakan bagian dari komitmen Telkomsel dalam mendukung perkembangan ekosistem olahraga nasional sekaligus menghadirkan panggung bagi talenta futsal muda Indonesia.