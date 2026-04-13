Tak Sekadar Lari, Mangkunegaran Run 2026 Angkat Budaya Kota Solo
jpnn.com - Kota Solo kembali mendapat kesempatan menggelar ajang lari bertaraf internasional bertajuk Mangkunegaran Run 2026.
Event tersebut rencananya diikuti sekitar 7.700 pelari yang akan berlomba pada nomor 5K, 10K, hingga half marathon.
K.G.P.A.A. Mangkoenagoro X menjelaskan rute Mangkunegaran Run 2026 telah mengantongi sertifikasi dari Badan Atletik Dunia.
"Sertifikasi ini memastikan jarak lintasan akurat, permukaan aman untuk mengurangi cedera."
"Selain itu, hasil lomba juga diakui secara internasional, termasuk untuk validasi rekor dan catatan waktu resmi atlet," ujar pria kelahiran 29 Maret 1997 itu.
Wali Kota Solo Respati Adi menilai ajang Mangkunegaran Run 2026 menunjukkan tren positif dari sisi partisipasi.
Dia menyebut jumlah peserta naik dari sekitar 4.000 pada 2023 menjadi 7.750 orang tahun ini.
"Kami melihat perkembangan yang sangat positif, terutama dari sisi partisipasi dan antusiasme masyarakat. Setiap tahun jumlah peserta meningkat."
Kota Solo kembali mendapatkan kesempatan untuk menggelar event lari bertaraf internasional bertajuk Mangkunegaran Run 2026
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
