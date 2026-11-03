Tak Sekadar Musnahkan Barang Ilegal, Bea Cukai Dorong Pemanfaatan Sampah Jadi Energi

jpnn.com, PALEMBANG - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sumatera Bagian Timur (Sumbagtim) bersama Bea Cukai Palembang menggelar pemusnahan barang ilegal di halaman Kanwil Bea Cukai Sumbagtim, secara bertahap sejak 26 Oktober hingga 28 Oktober 2026.

Pemusnahan itu memanfaatkan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Palembang sebagai bagian dari pengelolaan barang secara bertanggung jawab.

Barang yang dimusnahkan terdiri dari 22.447.700 batang rokok ilegal, 114 kilogram tembakau iris, 40 mililiter rokok elektrik, 6.894.000 mililiter minuman beralkohol (MMEA) ilegal, 258 meter kain tekstil, serta 542 potong pakaian bekas.

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Barang yang dimusnahkan berasal dari 229 Surat Bukti Penindakan (SBP) selama periode 2025–2026.

Secara keseluruhan, nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp40,33 miliar.

Dari penindakan tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil dicegah diperkirakan sebesar Rp20,56 miliar.

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Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagtim Agus Sudarmadi menjelaskan pemanfaatan fasilitas PSEL Kota Palembang sendiri menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pemusnahan.

Barang hasil penindakan yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan dan tidak dapat dilelang dapat diolah menjadi sumber energi listrik.