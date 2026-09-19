Tak Sekadar Pantai, Natra Bintan Tawarkan Pengalaman Liburan yang Berbeda

jpnn.com, BINTAN - Natra Bintan, a Tribute Portfolio Resort yang berada di Pulau Bintan, Kepulauan Riau tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga pengalaman autentik dalam satu perjalanan dan petualangan luar ruangan.

Resor itu menyuguhkan petualangan dan berbagai destinasi di luar area sambil menikmati pengalaman menginap yang telah dikurasi.

Menariknya, hotel itu memiliki laguna air asin buatan manusia dengan luas 6,3 hektare dan panjang mencapai 800 meter.

Selain itu, Natra Bintan juga menawarkan berbagai aktivitas luar ruangan yang biasa dinikmati untuk keluarga maupun wisatawan dari segala usia, mulai dari olahraga air yang penuh tantangan hingga petualangan darat.

Hotel itu dilengkapi dengan pengalaman menginap glamping yang unik serta berbagai aktivitas pilihan untuk menjelajahi pulau tersebut.

Marketing and Communication Executive Dina Zikrah mengungkapkan bagi wisawatan yang ingin melakukan kunjungan ke menggunakan pengalaman Discover Bintan Island.

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Paket itu menawarkan menginap selama tiga hari dua malam dengan berbagai fasilitas pilihan termasuk tur Bintan menuju Blue Lake & Desert, makan malam dengan menu khas Indonesia, pijat tradisional selama 60 menit, aktivitas resor gratis hingga menikmati matahari terbenam setiap hari.

"Ada layanan antar-jemput pulang-pergi gratis dari Terminal Feri Bandar Bentan Telani menuju Natra Bintan dan Lagoi Bay," kata Dina dalam siaran persnya, Jumat (18/9).