Tak Sekadar Semangkuk Pho: Vinpearl — Wajah Baru Pariwisata Vietnam
jpnn.com, JAKARTA - Senja baru saja turun di Teluk Nha Trang, Vietnam, ketika sebuah kastil megah di Pulau Hon Tre perlahan terbangun.
Naga-naga raksasa bermunculan di bawah pendar cahaya, berpadu dengan kostum mewah, alunan musik, semburan api, dan proyeksi 3D yang membawa penonton larut ke dalam dunia dongeng.
Sekilas, kemegahan ini mengingatkan kita pada panggung hiburan sekelas Disneyland.
Bedanya, seluruh atraksi itu berdiri di Vietnam, dirancang dan diproduksi sepenuhnya oleh tangan-tangan kreatif lokal.
Pemandangan memukau itu menjadi kejutan manis bagi hampir 500 jurnalis internasional dan kreator konten yang menghadiri V-Creator All Star Summit 2026 besutan VinFast pada 15–19 November lalu.
Di sela jadwal konferensi yang padat, kami justru menemukan wajah baru Vietnam: modern, ambisius, dan memadukan kemewahan resor dengan hiburan berkelas.
Di balik transformasi lanskap pariwisata Asia Tenggara ini berdiri Vinpearl dan VinWonders, dua entitas di bawah naungan raksasa bisnis Vingroup.
VinWonders Nha Trang memang menawarkan nuansa magis bak negeri dongeng, tetapi daya pikatnya jauh melampaui arsitektur kastil.
Pemandangan memukau Vinpearl dan VinWonders menjadi kejutan manis bagi kami yang menghadiri V-Creator All Star Summit 2026 di Nha Trang, Vietnam
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