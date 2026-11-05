Tak Semua PPPK Dukung Demo 10 November, 2 Organisasi Ini Pilih Berjuang Secara Damai

jpnn.com, JAKARTA - Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) Tenaga Kependidikan (Tendik) dan Forum Tendik Indonesia (FTI) menolak demo 10 November. Mereka memilih berjuang mendapatkan status PPPK dengan menggunakan cara damai.

"DPP FHNK2I Tendik dan FTI menyatakan tidak terlibat dalam aksi yang akan dilaksanakan pada 10 November 2026 dan serangkaian aksi lainnya," kata Sekjen DPP FHNK2I Tendik Herlambang Susanto kepada JPNN, Kamis (5/11/2026).

Herlambang mengungkapkan tenaga teknis dan tendik saat ini sangat berharap bisa terakomodasi dalam Perpres penyelesaian PPPK paruh waktu ke penuh waktu walaupun masih bersumber APBD 2027

Ada baiknya, kata Herlambang, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak hanya bagi guru, tetapi juga tenaga kependidikan.

"Jangan sampai guru ditarik ke pusat, sedangkan tendiknya (penjaga sekolah, tenaga administrasi, perpustakaan, laboran, dan semua jabatan tendik selain tenaga pendidik) dibiarkan di daerah dengan status saat ini," terang Herlambang yang juga ketua umum FTI ini.

Paling tidak, lanjutnya, dengan ditariknya guru PPPK paruh waktu ke pusat menjadi PPPK penuh waktu dan digaji melalui APBN, ketersediaan anggaran daerah akibat kebijakan tersebut bisa digunakan untuk pemenuhan status tendik dari PPPK paruh waktu ke penuh waktu.

Herlambang menegaskan tendik tidak ngotot' jadi PNS. Saat ini PPPK paruh waktu tendik hanya berharap segera menjadi penuh waktu.

Sementara, PPPK penuh waktu downgrade berharap disesuaikan dengan kualifikasi pendidikannya, dan peningkatan penghasilan/ kesejahteraannya.