Tak Takut Banjir, Mercedes-Benz Siapkan Teknologi Mobil yang Bisa Mengapung
jpnn.com - Produsen mobil asal Jerman, Mercedes-Benz dikabarkan tengah mengembangkan mobil off-road yang bisa melintasi segala medan termasuk mengapung
Hal terungkap setelah Mercedes-Benz mematenkan teknologi yang memungkinkan kendaraan off-road mengapung dan bergerak di permukaan air dengan memanfaatkan roda sebagai penggerak.
Dilansir dari laman Motor1, Selasa, paten tersebut menggambarkan sistem untuk kendaraan penumpang dua sumbu yang dapat mengatur berbagai fungsi kendaraan ketika melakukan penyeberangan sungai.
Teknologi tersebut mencakup mode khusus untuk perjalanan di air yang mengatur kendaraan sejak memasuki perairan, mengapung, bergerak mengikuti jalur yang ditentukan, hingga kembali ke daratan.
Saat berada di air, roda kendaraan dapat berputar dan berfungsi seperti dayung untuk membantu kendaraan bergerak.
Sistem juga dapat mengatur kecepatan setiap roda secara terpisah untuk membantu kendaraan mempertahankan arah ketika menghadapi arus air.
Mercedes juga memanfaatkan sejumlah sensor dan sistem navigasi untuk membantu kendaraan membaca kondisi di sekitarnya.
Dalam paten tersebut, sistem dapat mengarahkan kendaraan menghadap arus dan mengatur putaran roda untuk membantu mempertahankan posisinya.
Mercedes-Benz dikabarkan tengah mengembangkan mobil off-road yang bisa melintasi segala medan termasuk mengapung
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