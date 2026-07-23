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Tak Takut Dikritik, Sudaryono Minta Publik Ikut Awasi Program Makan Bergizi Gratis

Tak Takut Dikritik, Sudaryono Minta Publik Ikut Awasi Program Makan Bergizi Gratis
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Kepala BGN Sudaryono bertemu media di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026) usai dilantik Presiden Prabowo Subianto. ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengajak masyarakat, media, dan seluruh pemangku kepentingan ikut mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sudaryono menegaskan pihaknya terbuka menerima kritik, masukan, hingga laporan apabila ditemukan kejanggalan dalam pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Kami ingin lebih banyak mendengar, ingin kemudian lebih banyak menerima masukan dari semua,” ucap Sudaryono usai dilantik sebagai Kepala BGN di Istana Negara, pada Rabu (22/7).

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Menurut dia, berbagai masukan dari masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di BGN.

“Ada barangkali ditemukan hal-hal yang janggal, ada ide-ide baru dan lain-lain, kami siap untuk menerima masukan dan menjadi bahan pertimbangan untuk kami mengambil sebuah keputusan,” kata dia.

Sudaryono mengakui tugas memimpin BGN bukan pekerjaan yang ringan. Apalagi, lembaga tersebut mengelola program berskala nasional dengan anggaran besar yang menyasar jutaan penerima manfaat.

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Meski demikian, dia menegaskan tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan seorang diri.

“Kami bukanlah Superman. Tentu saja tidak mungkin saya selesaikan persoalan atau program ini sendiri,” tuturnya.

Sudaryono mengajak masyarakat, media, dan seluruh pemangku kepentingan ikut mengawal pelaksanaan MBG

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