Tak Takut Rekor Persib, Dewa United Kirim Warning dari Banten

jpnn.com - Dewa United bersiap menghadapi tantangan besar saat menjamu Persib Bandung pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Dewa United vs Persib akan digelar di Stadion Internasional Banten, Senin (20/4/2026).

Bek Dewa United Brian Fatari menegaskan bahwa timnya tidak ingin lengah menghadapi Persib yang sedang memimpin klasemen Super League.

Dia menyebut fokus penuh menjadi kunci utama untuk bisa meredam kekuatan lawan.

"Saya pribadi datang dengan kesiapan penuh dan fokus tinggi karena kami tahu akan menghadapi tim yang saat ini memimpin klasemen," ucap mantan pemain Persipura Jayapura itu.

Sebagai pemain belakang, Brian juga menyadari besarnya tantangan dalam menghadapi lini depan Persib yang tengah dalam performa impresif.

Namun, dia menegaskan kesiapan untuk mengantisipasi siapa pun yang diturunkan oleh tim tamu.

"Kami harus benar-benar menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan."