jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) berharap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan tuntutan terhadap terdakwa Bangun Paulus Tudungta dalam perkara dugaan pemerasan dan pengancaman.

Harapan itu disampaikan setelah proses persidangan memasuki tahap akhir dengan agenda pembacaan duplik, Jumat (27/11/2026).

JPU Andri Saputra mengatakan pihaknya tidak perlu lagi menanggapi secara terperinci duplik yang disampaikan terdakwa maupun tim penasihat hukumnya. Menurut dia, seluruh argumentasi penuntut umum telah disampaikan dalam tuntutan dan replik yang dibacakan sebelumnya.

"Sebenarnya sudah selesai pemeriksaannya. Tidak perlu saya tanggapi secara detail karena sudah saya sampaikan dalam tuntutan dan replik," ujar Andri seusai persidangan.

Dia menilai perbedaan pandangan antara jaksa dan penasihat hukum merupakan hal yang lazim dalam proses penegakan hukum. Setiap pihak memiliki hak untuk menyampaikan argumentasi berdasarkan sudut pandang masing-masing.

Karena itu, Andri menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap seluruh argumentasi yang berkembang selama persidangan kepada majelis hakim.

"Kalau itu tentu dalam proses persidangan atau penegakan hukum biasa ada perbedaan pendapat. Itu versi pengacara, silakan, karena memang hak mereka. Yang pasti kita lihat nanti putusannya," katanya.

Andri menegaskan, penuntut umum berharap tuntutan yang telah diajukan dapat dinyatakan terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan dan analisis yuridis yang disampaikan dalam proses persidangan.