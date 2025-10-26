Tak Terbendung! China Kuasai Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta

jpnn.com - Pesenam China mendominasi ajang FIG Artistic Gymnastics World Championships atau Kejuaraan Dunia Senam 2025 yang berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta.

Tampil pada Sabtu (25/10/2025), wakil Negeri Tirai Bambu itu menutup kejuaraan dengan torehan tiga emas, satu perak, dan tiga perunggu.

Tiga medali emas China diraih oleh Jingyuan Zou (palang sejajar putra), Hong Yanming (kuda pelana putra), dan Qingying Zhang (kuda pelana putri).

Sementara itu, Zhang Boheng menyumbangkan satu medali perak pada nomor all-around putra.

Adapun tiga medali perunggu disumbangkan oleh Qingying Zhang (all-around putri), Fanyuwei Yang (palang bertingkat putri), dan Xingyu Lan (gelang-gelang putra).

Posisi runner up ditempati Jepang dengan raihan dua emas, dua perak, dan satu perunggu.

Kemudian, Amerika Serikat harus puas di posisi ketiga setelah mengoleksi dua emas, satu perak, dan dua perunggu.

Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta resmi berakhir pada Sabtu (25/10/2025) sore. Tahun depan, ajang ini dijadwalkan berlangsung di Rotterdam, Belanda.(jagoc/mcr16/jpnn)