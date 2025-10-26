Tak Terbendung! China Kuasai Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta
jpnn.com - Pesenam China mendominasi ajang FIG Artistic Gymnastics World Championships atau Kejuaraan Dunia Senam 2025 yang berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta.
Tampil pada Sabtu (25/10/2025), wakil Negeri Tirai Bambu itu menutup kejuaraan dengan torehan tiga emas, satu perak, dan tiga perunggu.
Tiga medali emas China diraih oleh Jingyuan Zou (palang sejajar putra), Hong Yanming (kuda pelana putra), dan Qingying Zhang (kuda pelana putri).
Sementara itu, Zhang Boheng menyumbangkan satu medali perak pada nomor all-around putra.
Adapun tiga medali perunggu disumbangkan oleh Qingying Zhang (all-around putri), Fanyuwei Yang (palang bertingkat putri), dan Xingyu Lan (gelang-gelang putra).
Posisi runner up ditempati Jepang dengan raihan dua emas, dua perak, dan satu perunggu.
Kemudian, Amerika Serikat harus puas di posisi ketiga setelah mengoleksi dua emas, satu perak, dan dua perunggu.
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta resmi berakhir pada Sabtu (25/10/2025) sore. Tahun depan, ajang ini dijadwalkan berlangsung di Rotterdam, Belanda.(jagoc/mcr16/jpnn)
Pesenam China mendominasi FIG Artistic Gymnastics World Championships 2025 di Jakarta, Sabtu (25/10)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kejuaraan Dunia Senam 2025: Dari Paris ke Jakarta, Kilau Emas Carlos Yulo Belum Padam
- Dari Kejuaraan Dunia Senam di Jakarta, Pesenam RI Diharapkan Bisa Berkembang
- Pemerintah Segera Berangkat ke China Bahas Restrukturisasi Pinjaman KCIC
- Haus Prestasi, Daiki Hashimoto Belum Puas Seusai Meraih Emas Kejuaraan Dunia Senam 2025
- Kejuaraan Senam Dunia 2025 Jadi Ladang Pencarian Bibit Pesenam Muda Indonesia
- FIG Artistic Gymnastics World Championship 2025: Pesenam Indonesia Kompak Petik Pelajaran Berharga