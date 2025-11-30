menu
Tak Terduga! Borneo FC Vs Bali United 0-1
Bintang Borneo FC Mariano Peralta gagal memanfaatkan beberapa peluang menjadi gol pada laga timnya melawan Bali United di pekan ke-14 Super League. Foto: IG borneofc

jpnn.com - SAMARINDA – Borneo FC menelan kekalahan pertamanya di Super League musim ini.

Menjamu Bali United pada pekan ke-14 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (30/11) sore WIB, Borneo FC kalah 0-1.

Meski bermain lebih agresif dan mencetak banyak peluang, Borneo bertekuk lutut dari Bali United.

Mungkin memang sudah jalannya Borneo FC yang sebelumnya selalu menang di sebelas pertandingan, kalah dari Bali United yang tak bisa menang di empat laga sebelumnya.

Satu-satunya gol yang lahir pada laga tadi dicetak oleh Kadek Agung melalui serangan mendadak pada menit ke-55.

Hasil itu belum menggoyahkan posisi Borneo FC di puncak klasemen.

Update klasemen Super League setelah Borneo FC menelan kekalahan pertamanya musim ini.

