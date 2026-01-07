Tak Terima Anak Dianiaya, Ayah Billy Lapor Polisi

jpnn.com, PALEMBANG - Bachril (54) ayah korban pengeroyokan yang terjadi di depan Palembang Square (PS) Mall pada Selasa (6/1/2026) sekitar pukul 14.10 WIB, melapor ke SPKT Polrestabes Palembang.

Diketahui, akibat dari peristiwa tersebut, korban M Billy Putra Pratama (30) warga Jalan RE Martadinata, Lorong Amal, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan IT II Palembang mengalami luka bacok dan kini masih mendapatkan perawatan intensif di RS AK Gani.

Dihadapan petugas piket pengaduan, Bachril menerangkan berawal dirinya mendapatkan informasi peristiwa tersebut dari sang istri.

"Untuk persis kejadian saya tidak begitu tahu pak. Namun, setelah mendapati informasi tersebut saya langsung menuju RS AK Gani untuk melihat kondisi Billy," ungkap Bachril, Rabu (7/1).

Dari keterangan sang anak kata Bachril, peristiwa penggeroyokan tersebut berawal saat korban sedang berada di TKP, lalu secara tiba-tiba korban diserang oleh sekelompok orang dengan menggunakan senjata tajam.

"Dari keterangan anak saya begitu ketika di rumah sakit," kata Bachril.

Mengetahui dirinya dalam keadaan bahaya, korban pun berniat hendak melarikan diri. Namun, kelompok bersenjata tersebut terus mengejar korban, hingga saat korban hendak menyelamatkan diri terjatuh.

Saat itu korban dibacok oleh terlapor cs (Lidik-red) secara bersama-sama.