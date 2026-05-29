Tak Terima Kapal Pengangkut Timah Ditahan TNI, Kubu Pemilik Tempuh Jalur Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Penangkapan kapal tongkang Capicorn yang mengangkut 25 kontainer muatan bahan mineral tambang timah dan Ilmenit yang akan diekspor ke Singapura menuai polemik.

Pasalnya, Poltak Silitonga selaku penasihat hukum dari perusahaan pemilik kapal tongkang tersebut menduga adanya kecacatan prosedural terkait penangkapan tersebut.

Pihaknya pun memilih mengambil langkah hukum terkait penangkapan dan penahanan kapal yang diklaim pihaknya telah mengantongi dokumen resmi pelayaran dan kepabeanan lengkap.

Poltak mengeklaim barang ilminit yang akan diekspor oleh pemilik berstatus legal dan telah melewati uji lab dari Scofindo maupun Bea Cukai hingga kepemilikan sertifikat dan dokumen lengkap kepabeanan.

Dia mengungkap langkah hukum dilakukan dengan melaporkan petugas penangkapan dan penahanan ke Mabes Polri atas dugaan penyebaran berita bohong terkait kelengkapan dokumen tersebut.

Poltak mengeklaim kubunya mengalami kerugian terkait adanya penangkapan dan penahanan hingga dugaan penyebaran berita palsu.

"Kami segera melaporkan Petugas yang menyebarkan fitnah dan berita bohong yang mengatakan bahwa PT PMM mengeksport barang berbahaya dan Logam tanah jarang yang dilarang negara," kata Poltak, Kamis (28/5).

Sebelumnya, kapal tongkang Capricorn yang mengangkut 25 kontainer bahan mineral tambang ekspor ditangkap oleh KRI Kujang 642 diperairan Nongsa Batan dalam perjalanan dari Pelabuhan Pangkal Balam, Pangkal Pinang, menuju Singapura.