Tak Terkalahkan dalam Lima Laga Terakhir Jadi Modal Persija Hadapi Persib

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta menatap laga melawan Persib Bandung dengan percaya diri pada pekan ke-32 Super League 2025/26 kendati bermain di Samarinda.

Pelatih Persija, Mauricio Souza berharap laga bisa tetap berjalan dengan baik kendati dipenuhi rivalitas tinggi dua tim berbeda.

“Saya tahu laga ini derbi jadi rivalitasnya sangat tinggi. Saya berharap laga tetap bisa berjalan dengan aman. Pemain bisa respek satu sama lain,” ujar Mauricio.

Manajer kelahiran 13 Maret 1974 itu percaya diri menatap laga akbar tersebut mengingat tidak terkalahkan dalam lima laga.

Tercatat terakhir kali tim berjuluk Macan Kemayoran itu kalah melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC (2-3) pada awal April silam.

“Kami bertekad membuat laga esok hari menjadi luar biasa untuk kedua tim,” ujar pria asal Rio de Janeiro itu.

Persija Jakarta dijadwalkan akan menghadapi Persib Bandung pada Minggu (10/5) di Stadion Segiri, Samarinda mulai pukul 15.30 sore WIB.

Sejauh ini Rizky Ridho dan kolega masih tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 65 poin hasil dari 20 kemenangan, lima imbang dan enam kalah.