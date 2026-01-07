menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Tak Terkalahkan di 11 Laga, Malut United Sudah di Surabaya

Skuad Malut United. Foto: diambil dari malutunited

jpnn.com - SURABAYA - Tamu Persebaya di pekan ke-17 Super League, Malut United, sudah tiba di Surabaya.

Pertarungan Persebaya vs Malut United bakal terhampar di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (10/1) sore WIB.

Persebaya wajib mewaspadai Malut United lantaran sang tamu merupakan tim paling mengerikan saat ini, sebelas laga tak terkalahkan.

Selain membawa modal tak terkalahkan dalam sebelas laga terakhir, Malut United juga mengukir rekor, yakni menang 6-2 dari PSBS Biak pekan lalu menjadi kemenangan dengan skor terbesar dalam sejarah Malut United.

Malut United terlihat berlatih di Stadion Gelora 10 Nopember Surabaya. Persebaya wajib waspada.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

