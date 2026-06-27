Tak Terkalahkan, Tanjung Verde Ketemu Argentina di 32 Besar
jpnn.com - HOUSTON - Debutan Piala Dunia, Cabo Verde atau Cape Verde atau Tanjung Verde mempertajam rekornya di Piala Dunia 2026.
Menjadi debutan Piala Dunia saja mungkin sudah luar biasa buat negara Afrika berpopulasi 596.707 (sensus 2022) itu.
Kini, tiket 32 Besar Piala Dunia 2026 sudah di kantong mereka berkat menyandang status runner up Grup H.
Tanjung Verde finis di bawah Spanyol, di atas Uruguay serta Arab Saudi.
"Sungguh cerita yang luar biasa! Tim debutan melaju ke Babak 32 sebagai runner-up Grup H," kupasan awak FIFA.
Tak pernah kalah! Tanjung Verde menahan Spanyol 0-0, 2-2 versus Uruguay dan pada Sabtu (27/6) pagi WIB menahan Arab Saudi 0-0.
Tanjung Verde akan menghadapi Argentina di 32 Besar. (fifa/jpnn)
Bagan Babak Gugur Piala Dunia 2026
fifa
Cek update bagan babak gugur Piala Dunia 2026 setelah Tanjung Verde menemani Spanyol ke 32 Besar.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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