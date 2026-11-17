jpnn.com - JAKARTA - Tim putri Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menjuarai Campus League Futsal Regional Jabodetabek 2026.

Agnes Matulapelwa dan kolega memastikan gelar juara seusai mengoleksi kemenangan keenam saat berjumpa Budi Luhur University dengan skor 3-0 di GOR POPKI, Cibubur, Selasa (17/11).

Pada laga ini gol kemenangan UNJ dicetak oleh Zahra Nafisatul Ilmi pada menit ke-8, Ivanna Aura Yasmin (16), dan Arlince Tuan (19).

Tim putri UNJ tidak terkalahkan dalam Campus League Futsal Regional Jabodetabek 2026.

Hasil tersebut membuat UNJ menjadi pemuncak klasemen akhir dan berhak atas predikat penguasa kompetisi kampus di kawasan Jakarta, hingga Depok.

Posisi runner up dihuni Budi Luhur dengan koleksi 10 angka hasil dari tiga kemenangan, sekali imbang, dan satu kalah.

Satu tiket tersisa menuju seri Nasional didapatkan Universitas Kristen Indonesia setelah menahan imbang Universitas Singaperbangsa Karawang dengan skor 0-0.

Setelah ini, Campus League seri nasional akan digelar pada 24 November hingga 2 Desember 2026 di GOR UNY, Yogyakarta.(fal/jpnn)