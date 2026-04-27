menu
JPNN.comJPNN.com
Tak Terkejar di MotoGP Spanyol 2026, Alex Marquez Mengaku Ada Momen yang Sulit Dipercaya

Tak Terkejar di MotoGP Spanyol 2026, Alex Marquez Mengaku Ada Momen yang Sulit Dipercaya

Tak Terkejar di MotoGP Spanyol 2026, Alex Marquez Mengaku Ada Momen yang Sulit Dipercaya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Alex Marquez. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

jpnn.com - Alex Marquez akhirnya menuntaskan akhir pekan sempurna di MotoGP Spanyol 2026 dengan naik ke podium tertinggi.

Pembalap Gresini Racing tersebut tampil dominan pada balapan utama yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Minggu (26/4/2026) malam WIB.

Alex finis di posisi paling depan dengan catatan waktu 25 menit 48,861 detik.

Baca Juga:

Hasil tersebut terasa istimewa karena Alex kembali merasakan kemenangan spesial di depan para pendukungnya sendiri.

Alex sebenarnya tidak memulai balapan dari posisi ideal. Adik Marc Marquez itu harus mengawali race dari grid lima.

Namun, Alex langsung tampil agresif sejak lap pertama. Dia berhasil menyalip beberapa rival untuk masuk ke rombongan terdepan.

Baca Juga:

Momentum penting terjadi ketika Alex berhasil melewati Marc Marquez yang sempat memimpin lomba. Setelah itu, Alex mengendalikan jalannya balapan tanpa banyak gangguan.

Situasi makin menguntungkan ketika Marquez terjatuh pada awal-awal lap. Hal ini membuka jalan bagi Alex menuju podium pertama.

Alex Marquez akhirnya menuntaskan akhir pekan sempurna di MotoGP Spanyol 2026 dengan naik ke podium tertinggi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

