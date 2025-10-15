Tak Terserap, BGN Kembalikan Rp 70 Triliun Anggaran MBG kepada Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan Rp 70 triliun anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa anggaran itu dikembalikan karena tidak mungkin terserap tahun ini.

Hal itu dikatakan Dadan pada kegiatan konsolidasi regional untuk peningkatan tata Kelola MGB di wilayah Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta dan Banten, pada Senin (13/10).

“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap,” ucap Dadan, dikutip dari web resmi bgn.go.id.

“Sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” kata dia.

Dadan mengungkapkan bahwa untuk tahun depan, dukungan pemerintah meningkat signifikan.

BGN akan menerima Rp 268 triliun, menjadikan BGN lembaga satu-satunya dengan anggaran terbesar di kabinet.

“Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kami akan menyalurkan dana sekitar Rp 1,2 triliun,” kata dia.